Трамп призвал Китай к заключению «справедливой сделки»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил оптимизм по поводу будущего отношений между Вашингтоном и Пекином, однако подчеркнул, что США хотят заключить «справедливую торговую сделку».

«Думаю, с Китаем у нас все будет хорошо, но нам нужна справедливая сделка», — сказал американский лидер.

10 октября Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил, что США ведут торговую войну с Китаем.