Трамп сообщил о торговой войне с Китаем

Трамп заявил, что США ведут торговую войну с Китаем
«Газета.Ru»

США ведут с Китаем торговую войну. Об этом заявил президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в Белом доме, передает РИА Новости.

«Мы ведем одну сейчас», — сказал он, отвечая на вопрос, может ли ситуация в отношениях Вашингтона и Пекина дойти до торговой войны.

14 октября вступили в силу новые пошлины США на импортную древесину, мебель и кухонные шкафы, которые, как ожидается, приведут к росту стоимости строительства жилья. Кроме того, был запущен первый раунд повышения сборов за заход в порты, которые Китай и США будут взимать с судов друг друга.

До этого Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Он также сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение».

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов. В этой сфере Китай контролирует 70% мирового рынка.

Ранее Вэнс заявил, что у Трампа больше рычагов давления в торговых войнах, чем у Пекина.

