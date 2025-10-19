На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Франция увеличила экспорт вина в Россию до максимума за год

Евростат: Франция нарастила ввоз вина в Россию до €1,2 млн
BorisK9/Shutterstock/FOTODOM

Франция в августе нарастила экспорт вина в Россию до максимальных €1,2 млн. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата.

В сентябре прошлого года закупки составили €1,6 млн.

При этом основным поставщиком вина на российский рынок среди стран Евросоюза была Италия, хотя ее поставки сократились в последний летний месяц сразу на четверть, составив €16 млн. Помимо этого, снижение показали Польша — на 17%, до €6,6 млн, Португалия — на четверть, до €3 млн и Германия — почти вдвое, до €1,5 млн.

Российский импорт вина из Евросоюза в конце лета составил €43,2 млн, что на 13,5% меньше поставок в июле текущего года.

До этого сообщалось, что Грузия в августе сократила экспорт вина в Россию почти на 20%, что стало минимальным показателем с апреля 2025 года. По информации агентства, в конце лета российские компании закупили вина на $13,7 млн, тогда как месяцем ранее объем составил $16,8 млн. Это минимум с апреля, когда поставки из Грузии достигали лишь $12,9 млн.

Ранее винодел развеял миф о том, что чем дороже вино, тем оно лучше.

