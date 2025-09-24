На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Грузия сократила поставки вина в Россию до минимума с апреля

РИА Новости: Грузия в августе сократила экспорт вина в Россию на пятую часть
Depositphotos

Грузия в августе сократила экспорт вина в Россию почти на 20%, что стало минимальным показателем с апреля 2025 года. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на статистику грузинской таможни.

По информации агентства, в конце лета российские компании закупили вина на 13,7 млн $, тогда как месяцем ранее объем составил 16,8 млн $. Это минимум с апреля, когда поставки из Грузии достигали лишь 12,9 млн $.

В целом за август экспорт вина из Грузии сократился на 15,5% и составил 20,1 млн $. При этом Россия остается крупнейшим рынком сбыта грузинского вина в мире. На втором месте находится Польша с импортом на 1,4 млн $, третью позицию занимает Украина — 986,3 тыс. $.

С начала 2025 года Россия импортировала грузинского вина на 103,3 млн $, что на 25% меньше, чем годом ранее. Доля российского рынка в экспорте Грузии по итогам восьми месяцев снизилась до 62,4% против 69,2% годом ранее.

До этого агентство писало, что Китай в августе увеличил экспорт пива в Россию до рекордных $6,7 млн; показатель достиг исторического максимума. Объем поставок растет третий месяц подряд. За август импорт вырос в 1,5 раза в месячном выражении и в 2,1 раза в годовом.

Ранее в России повысили пошлины на ввоз пива из недружественных стран.

