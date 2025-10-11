Винодел развеял миф о том, что чем дороже вино, тем оно лучше

Миф о том, что дорогое вино всегда качественнее, возник потому, что выбирать вино, ориентируясь только на цену — проще всего. Однако это заблуждение, рассказал «Газете.Ru» Евгений Стржалковский, владелец итальянской винодельни Scarpa.

«Практика слепых дегустаций (когда пробуют без информации о производителе, стоимости, годе урожая и других характеристиках продукта) показала: не всегда дорого = качественно. Сравнительно недорогие образцы могут быть сбалансированы и понравиться больше переоцененных вин. Главное в познании вина — собственные ощущения важнее следования моде, рейтингам или чужого мнения», — объяснил он.

Но по-прежнему немало тех, кто выбирает вина, ориентируясь на цену. Чтобы развеять этот миф, необходимо понять, как формируется стоимость вина. Среди основных факторов Стржалковский отмечает, прежде всего, себестоимость винограда.

«Сырьем служат спелые гроздья технических сортов, выращенные в условиях тепла и солнечного света, поэтому северные широты не подходят для массового посева. Уникальность вина зависит от места произрастания плода, влияния природных факторов и производственных практик. Когда напиток выдерживается в дубовых бочках, подвалах, бутылках — это требует времени, места и условий, которые увеличивают себестоимость. Например, достойные российские винодельни используют баррики (бочки) из французского дуба, амфоры для ферментации и выдержки, а также культивируют местные сорта винограда», — рассказал эксперт.

Среди рыночных факторов Стржалковский выделяет вложения бренда в имидж, маркетинг и производство. Минимальная себестоимость бутылки вина начинается от 500 рублей. После повышения акцизов в России с мая прошлого года у небольших производств с ограниченными тиражами значительную долю себестоимости стали составлять налоги.

Винодел рассказал, что в России есть немало достойных образцов из Краснодарского края благодаря характеристикам почвы, близости гор и моря, контрасту дневных и ночных температур, что важно для развития ароматики и вкуса вина.

«Также прогрессирует Долина Дона, но качество итогового продукта напрямую зависит от оснащения винодельни и технологий производителя. Особо ценятся напитки, полученные из винограда со старых виноградных лоз», — отметил эксперт.

Винодел считает, что среди импортных и отечественных образцов можно найти качественное вино начиная от 1500 рублей за бутылку, и это вполне справедливая и обоснованная цена.

«Ориентируйтесь на субъективный баланс и свежесть вкуса. Подлинное качество вина проявляется не в стоимости, а в балансе, гармонии ароматов, вкусов и послевкусия. В напитке не должна выбиваться ни одна характеристика. Если вино слишком кислое или спиртуозное — это признак некачественного продукта», — подытожил он.

