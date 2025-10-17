Россиянам посоветовали держать сбережения в рублях, а не за границей

Россиянам лучше не инвестировать свои сбережения в инструменты иностранных рынков из-за рисков, связанных с санкциями. Об этом в интервью РИА Новости заявила директор департамента финансовой стабильности ЦБ Елизавета Данилова.

По ее словам, универсального совета для всех инвесторов не существует, но рублевые депозиты остаются привлекательными, поскольку их доходность превышает уровень инфляции. Данилова подчеркнула, что вложения в валютные инструменты несут валютные риски, связанные с возможными колебаниями курса.

Она также отметила, что для граждан, которые живут в России и получают доходы в рублях, наиболее разумно держать сбережения именно в рублевых инструментах, избегая иностранных рынков.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов посоветовал пенсионерам при выборе банка для хранения сбережений в первую очередь обращать внимание на надежность финансовой организации, а не только на доходность вкладов.

