Россиянам рассказали, сколько вложить в золото

Финансист Потехин: россиянам следует вложить в золото до 10% сбережений
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Россиянам следует вкладывать в золото не более 5–10% сбережений. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Иван Потехин.

«Золото и криптовалюты не должны занимать доминирующую долю сбережений рядового инвестора, однако полностью игнорировать эти классы активов в текущих условиях тоже не стоит. Традиционно рекомендуют уделять золоту сравнительно небольшую часть портфеля (около 5–10%), ведь металл обеспечивает сохранность капитала, но не генерирует доходность. Однако высокая инфляция и геополитические риски последних лет заставили пересмотреть взгляды на долю защитных активов. Многие эксперты советуют увеличить присутствие золота до 15%», — отметил Потехин.

По его словам, преимущество золота состоит в защите от инфляции и кризисов, оно является независимым и надежным активом (нет кредитного риска, его нельзя «допечатать», а запасы имеют лимит, что долгосрочно способно увеличивать его ценность и стоимость). Риском может выступать как отсутствие текущей доходности (нет купонов и дивидендов), так и вероятность коррекции после бурного роста, добавил Потехин.

16 октября 2025 года биржевая цена на золото обновила исторический рекорд, превысив $4250 за тройскую унцию или 31 грамм.

Ранее экономист объяснил, стоит ли покупать золото на фоне рекордного роста.

