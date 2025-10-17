Россияне стали экономить на покупках в магазинах. За семь месяцев 2025 года темпы роста их расходов снизились с 13–14% в январе до 6% к концу июля, пишет газета «Известия» со ссылкой на исследование одного российского банка и данные ЦБ.

Розничный товарооборот за восемь месяцев 2025 года вырос на 2,2%, что в четыре раза ниже, чем годом ранее. Сильнее всего замедлился спрос на непродовольственные товары. В продуктовом ретейле темп роста в январе — сентябре снизился до 2% против 6–8% годом ранее.

Среди молодежи стремятся экономить 79%, треть опрошенных граждан снижает траты в одной категории для повышения их в другой. Вместе с этим рекордного значения достигла доля граждан, которые предпочитают откладывать свободные деньги (56%).

Как отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, тенденции на рынке труда и доходов населения оказали влияние на изменение потребительских настроений россиян.

По его словам, увеличивается число людей, находящихся на неполной занятости, а компании сокращают выплаты премий сотрудникам. В связи с этим потребитель начинает более прагматично подходить к тратам.

В августе опрос Rambler&Co показал, что на фоне роста цен на продукты 74% россиян стараются сократить свои расходы.

