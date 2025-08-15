Россияне стали чаще экономить на фоне роста цен на продукты

Rambler&Co: 65% россиян предпочитают ходить за продуктами в магазины

На фоне роста цен на продукты 74% россиян стараются сократить свои расходы, следует из результатов опроса Rambler&Co и программы лояльности «СберСпасибо».

По данным опроса, 8% россиян для экономии пользуются бонусами банков, 15% — программами лояльности ритейлера, а 51% предпочитают оба варианта.

Опрос показал, что 65% россиян ходят за продуктами в магазины, 35% регулярно пользуются доставкой. При выборе сервиса доставки 36% ориентируются на качество и ассортимент, 32% обращают внимание на цены и возможность оплаты бонусами, для 29% важна скорость доставки, а 3% изучают отзывы о магазине.

Говоря о способах улучшения сервисов доставки, 43% говорят о снижении стоимости доставки, 21% — сокращении времени ожидания заказа, 21% — упрощении навигации, а 15% — расширении товарного предложения.

Исследование показало, что за первое полугодие 2025 года в 16 крупнейших городах России жители совершили 187 млн транзакций по оплате доставки продуктов, а общая сумма трат превысила 167 млрд рублей. Самый высокий средний чек в Москве – 1086 рублей, в Екатеринбурге – 921 рубль, а в Краснодаре – 893 рубля.

Как отметила директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо» Ольга Иванова, при росте цен для людей важны простые и прозрачные способы экономии.

«Средняя ежемесячная экономия пользователя благодаря бонусным программам по стране составляет 1 144 рубля. Главное — учитывать лимиты и планировать свой бюджет, это позволит уменьшить итоговую стоимость покупки», — сказала она.

Опрос проходил с 24 по 31 июля 2025 года. Всего в нем приняли участие более 120 тыс. жителей России.