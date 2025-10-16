На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Аналитик спрогнозировал курс доллара на ближайшее время

Аналитик Адамидов: доллар может упасть до 70 рублей и ниже
Алексей Никольский/РИА Новости

В ближайшее время курс доллара будет варьироваться в диапазоне от 77 до 85 рублей, считает независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов. Рубль продолжит крепнуть с учетом снижения импорта и жесткой денежно-кредитной политики, объяснил он в беседе с 360.ru.

Обрушение доллара эксперт назвал нормальным явлением, подчеркнув, что это происходит на фоне масштабных изменений во внешней торговле. Доллар с их учетом может упасть даже до 70 рублей и ниже, отметил аналитик.

«Но я, честно говоря, думаю, что это будет в интересах только валютных спекулянтов», — добавил он.

Адамидов напомнил, что наблюдаемые изменения с американской нацвалютой происходят синхронно с ослаблением евро. Все это в целом говорит не о растущем рубле, а именно о постепенно ослабевающих иностранных валютах, за исключением юаня.

С 13 октября доллар стоит чуть более 79 рублей, что почти на треть меньше, чем в начале 2025 года. Экономисты и финансовые аналитики объяснили эту тенденцию слабым спросом россиян на зарубежную валюту, ее продажу экспортерами для выплаты налогов и ослабление импорта. Эксперты не исключили доллар по 75 рублей и ниже. Что будет с курсом валют к зиме — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, сколько будет стоить доллар перед заседанием по ключевой ставке.

