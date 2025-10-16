Стало известно, сколько будет стоить доллар перед заседанием по ключевой ставке

Экономист Зельцер: доллар будет стоить более 80 рублей перед заседанием ЦБ

Доллар будет стоить более 80 рублей, евро — 95 рублей, юань — 11,3 рубля перед заседанием ЦБ по ключевой ставке 24 октября, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

«Рубль в последние дни быстро вернулся на уровни конца лета, иностранные валюты обнулили весь осенний рост. Доллар вновь ниже 80 рублей, евро уже под 93 рубля, юань вблизи 11 рублей. Причины — фискальное ужесточение и рост налогов, риски разгона инфляции и высокая вероятность приостановки цикла снижения ставки ЦБ. Эти факторы выступают за рубль. В следующую пятницу регулятор может сохранить ставку на 17%, и на валютном рынке отыгрывают этот кейс заранее», — отметил Зельцер.

Однако эксперт уверен, что «дно» доллара уже близко. Зельцер уточнил, что волатильность может в моменте продавить курсы зарубежных валют и пониже, но среднесрочно ожидается их разворот вверх. Доллар, евро и юань до конца года способны вернуться на недавние осенние пики на фоне сужения экспорта и уменьшения предложения валюты на рынке, заключил экономист.

