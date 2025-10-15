«Возможно, курс будет ниже 75 рублей». Почему доллар дешевеет?

С 13 октября доллар стоит чуть более 79 рублей, что почти на треть меньше, чем в начале 2025 года. Экономисты и финансовые аналитики объяснили эту тенденцию слабым спросом россиян на зарубежную валюту, ее продажу экспортерами для выплаты налогов и ослабление импорта. Эксперты не исключили доллар по 75 рублей и ниже. Что будет с курсом валют к зиме — в материале «Газеты.Ru».

Доллар в России с 13 октября стоит дешевле 80 рублей. Последний раз курс американской валюты был примерно таким полтора месяца назад — 28 августа. С начала 2025 года доллар подешевел к рублю примерно на 30%. К 11:12 мск 15 октября доллар стоил 79,25 рубля.

Почему доллар падает

Эксперты опрошенные «Газетой.Ru», отметили, что текущая стабилизация курса доллара вблизи отметки 79 рублей не является аномалией, а, скорее, отражает сбалансированное воздействие нескольких ключевых факторов: это результат продуманной стратегии ЦБ и правительства.

По словам экспертов, высокая ключевая ставка (17%), которая делает рублевые активы, включая депозиты и облигации, более привлекательными, значительно снижает спекулятивный спрос на зарубежную валюту и стимулирует конвертацию валютной выручки.

«Второй критически важный фактор — обязательная продажа валютной выручки экспортерами, введенная указом президента. Этот механизм обеспечивает регулярный и значительный приток иностранной валюты на внутренний рынок, компенсируя возросший спрос на импорт. Подобные административные меры, хотя и являются временными, эффективно поддерживают курс национальной валюты. Кроме того, период налоговых выплат (особенно в конце месяца) традиционно требует от экспортеров конвертации валюты в рубли для уплаты налогов, что создает дополнительный спрос на рубль.

Наложение этих временных факторов на структурные меры Центробанка и правительства создает зону «комфортного» равновесия»,

— пояснил «Газете.Ru» финансовый аналитик и бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

При этом эти же факторы могут достаточно быстро развернуться и в противоположную сторону.

«Подобное мы видели не раз, когда курс рубля может терять по 2-3 рубля к доллару», — сказал директор департамента операций на финансовых рынках Банка Русский Стандарт Максим Тимошенко «Газете.Ru».

Какие будут новые минимумы

Эксперты уверены, что курс доллара теоретически может дойти до 75 рублей .

«Банки повысили ставки по вкладам в рублях на срок три-шесть месяцев, что увеличило спрос со стороны экспортеров на размещение средств во вклады. Именно это вызвало значительное укрепление рубля. По мере приближения заседания ЦБ рубль, вероятно, продолжит укрепляться. Возможно, к концу осени доллар опустится ниже 75 рублей»,

— сообщил главный аналитик Инго Банка Петр Арронет.

Геополитический фактор остается важным фактором неопределенности для прогноза, сказал «Газете.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«Улучшение в отношениях с США может привести к новому витку укрепления рубля и откинуть доллар в район 70-75 рублей», — пояснил Васильев.

Тимошенко добавил, что если такой сценарий реализуется, то на очень короткий срок.

«Даже, если доллар где-то и коснется уровня в 75 рублей, то это будет скорее техническое касание, чем какие-то новые фундаментально обоснованные уровни. Скорее всего доллар останется в текущем диапазоне 79 – 81 рубль, а потом начнет аккуратно ослабевать — по мере того, как аппетиты по продаже экспортной выручки у экспортеров снизятся, и они решат все свои актуальные вопросы, связанные с рублевыми платежами», — пояснил Тимошенко.

По словам Трепольского, для падения курса доллара до 75 рублей потребовалось бы сочетание нескольких мощных факторов:

существенное снижение геополитической напряженности, что на данный момент трудно прогнозировать;

резкий рост цен на ключевые товары российского экспорта (нефть, газ), что может увеличить приток валютной выручки;

дополнительное ужесточение валютного контроля или резкое повышение ключевой ставки, что пока не выглядит необходимостью при текущем курсе.

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров напомнил, что минимум 2025 года по доллару был зафиксирован в июле на уровне 77,88 рубля, но эксперт призвал не ожидать устойчивого закрепления ниже 75 рублей в ближайшие месяцы. Инвестиционный стратег »Гарда Капитал» Александр Бахтин не исключил, что курс сейчас могут временно продавить и до 75-77, но он также стремительно может вернуться к 80-82 рублям.

Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст», кандидат экономических наук Олег Абелев ожидает падения курса доллара до 77-78 рублей.

«Как только спрос на валюту со стороны импортеров увеличится, когда можно будет констатировать, что валюты становится меньше, рубль будет ослабевать. А то, что он окреп на каких-то определенных уровнях и значениях в течение какого-то периода времени, это не аномалия. Это просто констатация факта того, что спрос на валюту очень незначительный. Если он будет продолжать оставаться низким при растущем спросе на валюту, может быть мы увидим ослабление рубля. Но пока, если он будет оставаться столь низким, вряд ли мы увидим какие-то резкие его ослабления. Возможно, наоборот, укрепление в сторону 77-78 рублей за доллар», — сказал «Газете.Ru» Абелев.

Что будет с долларом зимой

К началу зимы и концу года эксперты ожидают умеренное ослабления рубля.

«Этому способствует несколько факторов. Во-первых, ослабление влияния налогового периода. Пиковый спрос на рубли проходит, и регулярный спрос на импорт снова может начать доминировать над предложением валюты. Во-вторых, это динамика внешнеторгового баланса. Хотя экспорт остается высоким, рост импорта (в том числе через «параллельный») постепенно «съедает» профицит торгового баланса, оказывая давление на рубль. Третий фактор — снятие административных мер.

Если обязательство по продаже валютной выручки не будет продлено или будет ослаблено, это неизбежно приведет к ослаблению рубля»,

— пояснил Трепольский.

По его прогнозу, к концу года доллар будет стоить 83-90 рублей .

«Таким образом, текущий курс около 79 рублей, вероятно, является временной точкой равновесия, созданной сочетанием административных и монетарных мер. До конца года ожидается его плавное ослабление к границе 85-90 рублей, хотя резкие геополитические или нефтяные шоки могут сместить этот прогноз в любую сторону», — подчеркнул эксперт.