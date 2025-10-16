На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Доцент рассказал, как обнаружить двойные начисления в квитанциях за ЖКУ

Доцент Осянин предупредил владельцев жилья о двойных платежах за ЖКУ
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Двойные начисления в квитанциях за ЖКУ случаются нередко. Как их обнаружить, сообщил агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Он рассказал, что часто в этом виновата смена управляющей компании. При переходе дома к новому управляющему прежняя компания может продолжать формировать платежные документы.

«Это приводит к тому, что собственники получают два комплекта квитанций за идентичные услуги», — сказал Осянин, отметив, что подобная ситуация обычно объясняется несвоевременным обновлением информационных баз или недостаточной координацией между участниками процесса.

Кроме того, к дублированию начислений иногда приводят технические ошибки в работе программных комплексов, добавил Осянин.

С 1 марта 2026 года новый срок оплаты за ЖКУ (15 число) станет обязательным и не сможет быть изменен решением общего собрания собственников или условиями договора управления МКД. Одновременно изменится срок предоставления квитанций — до 5-го числа месяца вместо 1-го.

Ранее стала известна категория россиян с самым высоким риском бедности.

