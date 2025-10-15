На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна категория россиян с самым высоким риском бедности

РАНХиГС: у семей со школьниками самый высокий риск бедности в России
true
true
true
close
Ja Crispy/Shutterstock/FOTODOM

В России у семей с детьми-школьниками в возрасте от 7 до 15 лет риск оказаться за чертой бедности в 1,8 раза выше, чем у других россиян. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование, подготовленное сотрудниками РАНХиГС и опубликованное в журнале «Демографическое обозрение».

В исследовании говорится, что наиболее плохая денежная ситуация вероятна для неполных семей с детьми в возрасте от 16 до 25 лет и таких же семей с ребенком в возрасте от 7 до 15 лет, где риск, соответственно, в 2 и 1,9 раза выше.

При этом, если возраст ребенка меньше семи лет, то риск оказаться за чертой бедности у домохозяйства в 1,3 раза выше среднего, а если старше 16 — в 1,4 раза. По данному показателю в исследовании учитываются как полные, так и неполные семьи.

Важно отметить, что ученые использовали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, проведенного НИУ ВШЭ, за 2013 и 2022 годы. Данные последних лет в аналитике не учитывались.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что к 2030 году планируется довести уровень бедности в России до отметки ниже 7%.

Ранее Минтруд предложил принцип «двух ключей» для помощи безработным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами