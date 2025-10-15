Стала известна категория россиян с самым высоким риском бедности

В России у семей с детьми-школьниками в возрасте от 7 до 15 лет риск оказаться за чертой бедности в 1,8 раза выше, чем у других россиян. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследование, подготовленное сотрудниками РАНХиГС и опубликованное в журнале «Демографическое обозрение».

В исследовании говорится, что наиболее плохая денежная ситуация вероятна для неполных семей с детьми в возрасте от 16 до 25 лет и таких же семей с ребенком в возрасте от 7 до 15 лет, где риск, соответственно, в 2 и 1,9 раза выше.

При этом, если возраст ребенка меньше семи лет, то риск оказаться за чертой бедности у домохозяйства в 1,3 раза выше среднего, а если старше 16 — в 1,4 раза. По данному показателю в исследовании учитываются как полные, так и неполные семьи.

Важно отметить, что ученые использовали данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения, проведенного НИУ ВШЭ, за 2013 и 2022 годы. Данные последних лет в аналитике не учитывались.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что к 2030 году планируется довести уровень бедности в России до отметки ниже 7%.

Ранее Минтруд предложил принцип «двух ключей» для помощи безработным.