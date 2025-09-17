На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме рассказали о предстоящем переносе крайней даты оплаты услуг ЖКХ

Депутат Колунов: крайний срок оплаты ЖКУ перенесут на 15-е число каждого месяца
close
РИА «Новости»

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца», — уточнил он.

Колунов назвал целью данного нововведения «удобство и комфорт граждан», ведь люди получают зарплату в разные даты. По его словам, перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени.

Уточняется, что после 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать другой срок внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

До этого в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого предлагается изменить расчет субсидий на оплату жилья и ЖКХ для малоимущих россиян, пенсионеров и многодетных семей.

Согласно проекту, при расчете субсидии для малоимущих россиян предлагается установить максимально допустимую долю собственных расходов на уровне 15%, а для одиноких пенсионеров и многодетных семей — 10%. Данные нормы будут действовать по всей стране. Сейчас в большинстве регионов размер максимально допустимой доли составляет 22%.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с поддельным ботом для оплаты услуг ЖКХ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами