В Госдуме рассказали о предстоящем переносе крайней даты оплаты услуг ЖКХ

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на 15-е число каждого месяца. Об этом сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«С 1 марта 2026 года изменится крайний срок оплаты услуг ЖКХ, он будет перенесен на пять дней вперед — с 10-го на 15-е число каждого месяца», — уточнил он.

Колунов назвал целью данного нововведения «удобство и комфорт граждан», ведь люди получают зарплату в разные даты. По его словам, перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени.

Уточняется, что после 1 марта 2026 года управляющие компании не смогут устанавливать другой срок внесения оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги.

До этого в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого предлагается изменить расчет субсидий на оплату жилья и ЖКХ для малоимущих россиян, пенсионеров и многодетных семей.

Согласно проекту, при расчете субсидии для малоимущих россиян предлагается установить максимально допустимую долю собственных расходов на уровне 15%, а для одиноких пенсионеров и многодетных семей — 10%. Данные нормы будут действовать по всей стране. Сейчас в большинстве регионов размер максимально допустимой доли составляет 22%.

Ранее россиян предупредили о мошеннической схеме с поддельным ботом для оплаты услуг ЖКХ.