Восьмой саммит Форума стран — экспортеров газа пройдет в Москве

Путин поручил провести новый саммит Форума стран — экспортеров газа в 2026 году

В 2026 году в Москве состоится восьмой саммит руководства государств, входящих в Форум стран — экспортеров газа (ФСЭГ); соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Текст документа размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Постановляю определить Москву местом проведения в 2026 году восьмого саммита глав государств и правительств стран — участниц Форума стран — экспортеров газа», — говорится в указе.

Путин поручил создать оргкомитет по подготовке мероприятия и назначил его руководителем вице-премьера Александра Новака. Ему предстоит утвердить состав комитета в течение месяца. Ответственность за расходы на проведение форума президент возложил на правительство РФ.

Новость дополняется.