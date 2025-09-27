Лавров встретился с главой МИД Нигерии

Лавров провел встречу с главой МИД Нигерии Туггаром на полях ГА ООН в Нью-Йорке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провел переговоры с коллегой из Нигерии Юсуфом Туггаром на полях недели высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи (ГА) ООН. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.

«26 сентября в Нью-Йорке <...> состоялась встреча Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова с Министром иностранных дел Федеративной Республики Нигерии Юсуфом Майтамой Туггаром», — говорится в сообщении.

По данным российского внешнеполитического ведомства, в ходе беседы были затронуты вопросы развития двусторонних отношений, включая поддержание политического диалога, а также расширение сотрудничества в области торговли, инвестиций и гуманитарного взаимодействия.

Сообщается, что особое внимание министры уделили взаимодействию стран в преддверии 27-й министерской встречи Форума стран-экспортеров газа. Мероприятие состоится в Дохе 23 октября.

До этого Лавров провел переговоры с генеральным секретарем всемирной организации Антониу Гутерришем, в ходе которых дипломаты обсудили ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт. В МИД РФ уточнили, что состоялось предметное обсуждение наиболее острых международных проблем.

