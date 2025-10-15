В Госдуме объяснили резкое высказывание Трампа в адрес БРИКС

Американский лидер Дональд Трамп опасается, что развитие БРИКС может привести к краху экономики Соединенных Штатов. Таким образом, в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа прокомментировал слова президента США о том, что некоторые государства начали якобы выходить из БРИКС из-за угроз Вашингтона ввести пошлины.

По его словам, Трамп «абсолютно правильно сказал» об угрозе доллару, поскольку БРИКС защищает интересы стран-участников. «Гегемония доллара», которая была искусственно создана, рушится, считает Чепа. Такое развитие событий «пугает Трампа», констатировал депутат.

«Мы видим, что буквально вчера или позавчера КНР говорила о действиях, которые они будут предпринимать в случае введения США пошлин. Это касалось редкоземов и других вопросов. Антироссийские санкции и рестрикции, которые грозят другим странам, не очень пугают, а честного партнерства США не выдерживают», — сказал Чепа.

БРИКС будет развиваться вне зависимости от «хотелок» каких-либо стран, подчеркнул парламентарий.

До этого Дональд Трамп заявил, что ряд стран якобы начали выходить из объединения БРИКС после угроз США ввести пошлины на всю их экспортную продукцию. Как отметил американский лидер, он предупредил все страны, рассматривавшие возможность присоединения к БРИКС, о готовности США ввести против них торговые пошлины.

БРИКС — это объединение из десяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта, Эфиопии и Индонезии. Организация появилась в июне 2009 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

Ранее Палестина подала заявку на вступление в БРИКС.