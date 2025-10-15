На «Госуслугах» появилась возможность оформить налоговый вычет

Жизненная ситуация для оформления наиболее востребованных налоговых вычетов запущена на портале «Госуслуги». Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Григоренко, пишет ТАСС.

«Сервис позволяет человеку последовательно пройти этапы оформления, а также получить исчерпывающую информацию о том, какие существуют виды налоговых вычетов», — сказал он.

Григоренко напомнил, что налоговый вычет позволяет уменьшить налогооблагаемый доход и, как следствие, снизить налог на доходы физических лиц.

Недавно на «Госуслугах» появилась другая новая функция. Теперь у россиян есть возможность подключения доверенного контакта для защиты аккаунта. Воспользоваться такой функцией могут все пользователи старше 14 лет, однако стать доверенным контактом возможно только совершеннолетним россиянам. Они должны иметь подтвержденную запись на «Госуслугах», а в личном кабинете — паспортные данные и актуальный номер телефона.

Ранее сообщалось, что у россиян появится возможность заключить договор по газификации через «Госуслуги».