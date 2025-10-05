У россиян появится возможность заключить договор по газификации через «Госуслуги»

Правительство утвердило постановление о переводе услуг по газу в электронный вид

Правительство Российской Федерации утвердило постановление о переводе ряда услуг по газу в электронный вид с марта следующего года. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина РФ.

«Правительство утвердило постановление о переводе ряда услуг по газификации и газоснабжению в электронный вид», – говорится в сообщении.

Провести процедуру можно через «Госуслуги, портал региональных услуг или на сайте газоснабжающей компании. В этом случае гражданину необходимо будет использовать простую, усиленную неквалифицированную или усиленную квалифицированную электронную подпись.

Уточняется, что заключить договор в бумажном виде также можно.

До сих пор в электронном виде можно было оформить заявку на подключение к газоснабжению, которая была начальной стадией процедуры подключения. Процедура подключения в электронном виде станет более понятной и быстрой для граждан, а перевод двух услуг в электронный вид снизит административную нагрузку на газоснабжающие организации, следует из сообщения Кабмина.

