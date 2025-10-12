Российский сенатор заявил о неудавшейся бизнес-изоляции РФ

Сенатор Пушков: зарубежные компании все еще работают в России

Сенатор Алексей Пушков завил в своем Telegram-канале, что бизнес-изоляция России не удалась, поскольку зарубежные компании по-прежнему работают в стране.

По словам Пушкова, 1400 немецких компаний остались работать в России, несмотря ни на что. Сенатор отметил, что компания Mercedes покинула российский рынок, понеся убытки и уступив позиции китайским конкурентам. По его словам, теперь в Mercedes заверяют, что не собираются уходить из Китая даже в случае возможной санкционной войны со стороны Запада. Он добавил, что потеря российского рынка стала для компании серьезным ударом, а уход из Китая обернулся бы настоящей катастрофой.

По его словам, в сегменте люксовой и спортивной одежды одежды и обуви все места заняты итальянскими брендами — «с вкраплениями английских, немецких и французских».

«В России продолжают работать 120 японских и 250 американских компаний. 70 процентов итальянских компаний также остались работать в России», -— написал Пушков.

2 октября стало известно, что покинувшая РФ студия Warner Bros. зарегистрировала товарный знак в Роспатенте. Заявка поступила 10 августа 2025 года из штаб-квартиры компании в Калифорнии, США. Решение о регистрации было принято 18 сентября 2025 года.

