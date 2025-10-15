На границе Казахстана и России образовались многокилометровые очереди из фур

«Лента.ру»: на границе Казахстана и России скопилось 2,5 тысячи грузовиков

Около 2,5 тысяч грузовиков скопились на границе Казахстана с Россией из-за усиленных таможенных проверок товаров, подпадающих под антироссийские санкции. Об этом сообщает «Лента.ру».

Проблема возникла в середине сентября, когда казахстанские таможенники начали пристально проверять грузы с электроникой, дронами и товарами западных брендов. Ситуация усугубилась из-за закрытия КПП на китайско-казахстанской границе в период национальных праздников КНР.

По словам логистов, задержки перевозок достигают 3-5 дней, что вынудило компании повышать тарифы и искать альтернативные маршруты через российско-китайскую границу.

На границе Казахстана с Китаем сохраняется скопление около 10 тысяч фур. Власти двух стран ведут переговоры об увеличении количества разрешений на грузоперевозки.

В декабре прошлого года на автомобильном пункте пропуска Сырым на границе Казахстана и России образовалась огромная пробка из грузовых машин, пропуска ждали порядка 500 автомобилей.

Ранее Россия и Казахстан начали разработку нового магистрального газопровода.