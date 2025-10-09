Россия и Казахстан начали разработку нового магистрального газопровода

Детали о сроках и маршруте поставок по новому магистральному газопроводу из России в Казахстан разрабатываются, сам проект будет предназначен для внутренней газификации страны. Об этом в интервью ТАСС заявил вице-премьер Казахстана Роман Скляр.

«Мы прорабатываем только вопрос еще, пока трудно сказать», — заявил он.

Вице-премьер рассказал, что на данный момент рабочие группы начинают рассматривать варианты по газопроводу. Он отметил, что после этого станут понятны маршруты и возможные объемы поставок.

Скляр, отвечая на вопрос о возможном продлении газопровода в Китай, заявил, что маршрут будет проходить только в Казахстан.

«Газпром» и власти Казахстана заключили меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода 8 октября. Стороны отметили, что нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Астаны в природном газе. Также представители заключили соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в РФ.

До этого власти Казахстана потребовали, чтобы западные нефтегазовые компании Eni и Shell передали госкомпании контроль над проектом по переработке газа на Карачаганакском месторождении.

Ранее Россия заняла второе место в рейтинге по доступности газа.