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На границе России и Казахстана образовалась пробка из 500 грузовиков

Около 500 грузовиков ждут пропуска на границе России и Казахстана

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WOJCIECH PACEWICZ/EAST NEWS

На автомобильном пункте пропуска Сырым на границе Казахстана и России образовалась огромная пробка из грузовых машин, пропуска ждут порядка 500 автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба комитета государственных доходов Казахстана.

«С ночи... на автомобильном пункте пропуска «Сырым» наблюдается скопление порядка 450-500 грузовых автомашин в сторону Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что с водителями проводятся беседы для разъяснения ситуации, предлагается ожидать улучшения погодных условий на кемпингах

Пробка образовалась из-за ухудшения погодных условий 12 декабря. На территории приграничных регионов был сильный снегопад, метель. На дорогах образовался гололед.

В сентябре логистические компании сообщали о значительных заторах грузового автотранспорта на границе с Китаем. Наиболее сложной ситуация была на крупнейших пунктах пропуска (МАПП) «Забайкальск» и «Благовещенск — Хэйхэ» со стороны Китая. Время ожидания на границе составляло от пяти до семи суток, пояснили в ФТС.

Ранее в очереди для проезда по Крымскому мосту собралось более тысячи машин.

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