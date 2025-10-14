В МВФ оценили риски для нефтяной отрасли из-за санкций США

МВФ: вторичные санкции США могут привести к росту цен на нефть в мире

Возможные перебои в поставках российской нефти на мировой рынок в случае введения США вторичных санкций несут риски роста цен на энергоносители. Об этом заявили в Международном валютном фонде (МВФ), передает РИА Новости.

«Потенциальные перебои в российских поставках представляют собой риск повышения цен», — говорится в докладе организации.

Кроме того, в МВФ указали на риск ускоренного роста поставок со стороны ОПЕК+ в сочетании с неопределенностью мировой экономической ситуации из-за введения пошлин

23 сентября президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются «основными спонсорами» конфликта на Украине, так как они продолжают покупать российскую нефть.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и пр.

Ранее Индия предупредила США, что для отказа от импорта российской нефти необходимо снятие санкций с поставок сырой нефти с Венесуэлы и Ирана.