В Индии высказались о потенциальном отказе от российской нефти

Bloomberg: отказ Индии от нефти РФ потребует снятия санкций США с Венесуэлы и Ирана
Depositphotos

Индия предупредила США, что для отказа от импорта российской нефти необходимо снятие санкций с поставок сырой нефти с Венесуэлы и Ирана. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Представители Индии подчеркнули, что одновременное прекращение поставок нефти из России, Ирана и Венесуэлы на индийские нефтеперерабатывающие заводы — крупнейших производителей нефти — может привести к резкому росту мировых цен», — говорится в сообщении.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на 80-й сессии Генассамблеи ООН заявил, что Индия и Китай являются «основными спонсорами» конфликта на Украине, так как они продолжают покупать российскую нефть.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и пр. При этом для ряда товаров были сделаны исключения. В частности, от пошлин освобождены топливо, электроника и некоторые лекарства, они составляют около 30% экспорта Индии в США.

По данным Bloomberg, несмотря на давление со стороны американского лидера, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена позволяет сдерживать инфляцию в стране. Поэтому импорт нефти из РФ Индией, как говорится в публикации, «скорее всего, останется на текущем уровне».

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.

