Трамп назвал Индию и Китай основными спонсорами конфликта на Украине

Основными спонсорами конфликта на Украине являются Индия и Китай, поскольку сотрудничают с Россией, заявил с трибуны Генассамблеи ООН президент США Дональд Трамп. Трансляцию его выступления вел YouTube-канал международной организации.

«Китай и Индия — основные спонсоры продолжающейся войны, так как они продолжают покупать российскую нефть. Но, что непростительно: даже ряд стран НАТО не полностью отказались от российских энергоресурсов», — сказал американский лидер.

В сентябре Трамп направил странам НАТО письмо, в котором написал, что готов ввести серьезные санкции против РФ, но для этого все члены альянса должны принять решение и действительно прекратить закупать российскую нефть.

Также президент США заявил, что государства Североатлантического альянса должны ввести пошлины в 50–100% против Китая, что, по его словам, существенно ускорит завершение украинского конфликта.

Ранее Трамп признался, что решение ввести повышенные пошлины против Индии далось ему тяжело.