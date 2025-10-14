На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России упало производство пива

Shutterstock

В России за девять месяцев 2025 года производство пива и пивных напитков снизилось на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 688,1 млн дал. Об этом сообщили специалисты Росалкогольтабакконтроля (РАТК), чьи данные приводит издание «Ведомости».

После роста, зафиксированного в первой половине года, в сентябре отрасль столкнулась с заметным спадом: выпуск продукции сократился на 13,9% и составил 64,7 млн дал. Именно этот обвал, по данным аналитиков, нивелировал предыдущие положительные показатели. Производство основного сегмента — пива крепостью от 0,5 до 8,6% — уменьшилось на 1,2% до 596,5 млн дал, а крепкого пива — на 4,5%. При этом выпуск пивных напитков вырос на 3,3%, достигнув 91,5 млн дал.

По данным РАТК, в январе–июне 2025 года розничная реализация пива и пивных напитков снизилась на 14,8%, составив 336,5 млн дал. Независимый эксперт алкогольного рынка Алексей Небольсин объяснил падение холодным и дождливым летом: июнь и август выдались прохладными, а в июле тёплая погода продержалась всего две недели.

Среди других факторов сокращения производства эксперт выделил демографическую ситуацию — уменьшение численности мужского населения, а также введение обязательной маркировки. По данным Росстата, естественная убыль населения в 2024 году составила более 596 тысяч человек.

Маркировку пива начали внедрять в 2023 году и она станет полностью обязательной с 1 сентября 2025 года. В компании «Напитки вместе» ожидают, что это приведет к «обелению» рынка и в перспективе — к росту производства. Однако Небольсин не согласен с этим прогнозом и считает, что падение продолжится, хотя в конце года пивовары, вероятно, нарастят выпуск, создавая запасы перед повышением акцизов.

