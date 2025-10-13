Россиянам рассказали, стоит ли ждать запрета на майонез

В России не будут вводить запрет на майонез, заявила в беседе с «Газетой.Ru» старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова, комментируя соответствующее предложение депутата Госдумы Виталия Милонова.

«Маловероятно, что подобная инициатива будет реализована. В целом запреты в части каких-либо продуктов бессмысленны, поскольку вытесняют их производство и продажу в зону «черного рынка». Даже алкоголь и табак, к которым автор данной инициативы Виталий Милонов предложил приравнять майонез, не запрещены. Ладно бы речь шла об ограничении потребления за счет налогообложения, как это было реализовано в последний раз с введением акцизов на сахаросодержащие напитки. Полного запрета на майонез нет нигде в мире», — отметила Тулупникова.

По ее словам, во Франции, например, действует лишь ограничение потребления майонеза в школьном питании, где он не должен быть в открытом доступе, как и иные соусы, а лишь подаваться порционно с блюдами. Экономист добавила, что, как ни странно, во Франции с некоторых пор в школьных столовых полностью запрещен лишь кетчуп. Хотя сам по себе он не является вредным, но авторы инициативы сочли, что с томатным соусом люди склонны съедать в разы больше еды. В России майонез также запрещен СанПиНом лишь в детском питании (детсады, школы и учреждения начального и среднего профессионального образования) из-за высокого содержания жиров и калорий, уточнила Тулупникова.

Она подчеркнула, что в России майонез настолько популярен, что стал неотъемлемой частью культурного кода и основой многих традиционных блюд — как повседневных, так и праздничных. По наблюдениям экономиста, при этом сокращение потребления майонеза уже происходит естественным образом: его продажи за последний год упали на 4%, и снижение спроса началось еще несколько лет назад в связи с растущим интересом россиян к ЗОЖ.

«Потому нет необходимости в радикальных мерах. Умеренное потребление качественного майонеза в рамках сбалансированной диеты не представляет опасности для здоровья большинства людей. Опасность могут представлять лишь суррогаты с добавлением пальмового масла, всяческих загустителей и красителей. Как раз в этом случае проблемой является наличие трансжиров, на которые ссылается Виталий Милонов, а сахара в данном соусе содержится немного», — сказала Тулупникова.

Она заключила, что при использовании правильного сырья майонез становится полезным продуктом как источник белка, жирорастворимых витаминов и ненасыщенных жирных кислот. Как и во всем, вопрос лишь в умеренном потреблении, констатировала экономист. Запрещать сам по себе продукт тем более противоестественно с учетом того, что его легко можно воспроизвести в домашних условиях из минимума доступных ингредиентов, подытожила Тулупникова.

8 октября Милонов заявил, что майонез стал настоящим проклятьем отечественной кухни и серьезной угрозой здоровью россиян, поэтому его необходимо запретить.

Ранее врач назвала главные последствия регулярного поедания майонеза.