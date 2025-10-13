На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, сколько доллар будет стоить к январю

Инвестстратег Бахтин: доллар будет стоить 88–90 рублей к январю
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

К началу января доллар подорожает до 88–90 рублей, евро будет стоить более 100 рублей, юань — свыше 12 рублей, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«На горизонте ближайших месяцев на российскую валюту могут оказывать давление эффект от снижения ставок в экономике, он реализуется с течением времени, а также сокращение профицита платежного баланса. Сезонный рост импорта (к концу года спрос на импортные товары возрастает как среди потребителей, так и компаний) происходит одновременно со снижением экспортной выручки на фоне санкционного влияния и слабости цен на энергоресурсы», — отметил Бахтин.

Негативными факторами для рубля эксперт назвал также сезонный рост внешних выплат корпоративного сектора и повышение физического спроса на валюту перед новогодними праздниками. По словам Бахтина, сдерживать девальвацию рубля будут замедление темпов снижения ключевой ставки в свете инфляционных рисков и планов повышения НДС, продажи валюты компаниям в качестве альтернативы по-прежнему дорогим кредитам и продажи валюты в рамках бюджетного правила.

Инвестстратег добавил, что геополитика может поддержать курс рубля при благоприятных новостях либо усилить давление на него, если внешняя ситуация ухудшится.

По мнению Бахтина, сценарий, по которому рубль укрепится на 10% и более, маловероятен из-за выраженной сезонной слабости нацвалюты.

«Пожалуй, рубль мог бы не ослабнуть, а укрепиться в случае прорыва в геополитике, например, достижения мира на Украине», — заключил инвестстратег.

По данным Investing.com, 10 октября доллар стоил более 80,5 рубля, евро — 93,7 рубля, юань — 11,4 рубля.

Ранее в России призвали не ждать резкого ослабления доллара.

