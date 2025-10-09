На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России призвали не ждать резкого ослабления доллара

Финансист Рокотянская: доллар будет стоить 91,2 рубля в январе — марте 2026 года
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

В четвертом квартале 2025 года доллар будет стоить 86,9 рубля, а в первом квартале 2026 года — 91,2 рубля, спрогнозировала для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

«Текущее ослабление доллара до почти 80 рублей может быть временным явлением — здесь сказывается и фактор длинных выходных в Китае, и некоторое охлаждение спекулятивных ожиданий после той волны роста, что наблюдалась в начале сентября. В целом же на данном рынке уже сформировались признаки разворота тенденции, поэтому такого же сильного укрепления рубля, которое наблюдалось в первой половине года, ожидать уже, вероятно, не стоит», — сказала эксперт.

Она добавила, что требования к российским экспортерам по обязательной репатриации валютной выручки отменены и это является фактором в пользу ослабления рубля. Но заметное давление все еще оказывает высокая ключевая ставка (17%), заключила Рокотянская.

По данным Investing.com, курс доллара на внебиржевом рынке 8 октября опускался до 80,8 рубля. 9 октября он стоил более 81 рубля.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин оценил влияние шатдауна в США на курс доллара.

