Рынок криптовалют пережил крупнейшее падение с апреля

Bloomberg: обвал рынка криптовалюты стал крупнейшим с начала апреля

Обвал рынка криптовалют, последовавший за заявлением президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении Китая, стал крупнейшим с начала апреля. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, биткоин, крупнейшая по капитализации криптовалюта, снизился более чем на 12% после публикации заявления Трампа на платформе Truth Social, после чего падение прекратилось.

Как отмечает Bloomberg, в течение часа после заявления Трампа было ликвидировано свыше $6 млрд на криптовалютных позициях.

До этого американский лидер заявил, что Вашингтон с 1 ноября или раньше введет 100% пошлину на товары из Китая сверх того уровня, который Пекин платит сейчас.

Позднее стоимость биткоина опустилась ниже $105 тыс. впервые с 24 июня 2025 года.

Биткоин представляет собой децентрализованную цифровую валюту, функционирующую на технологии блокчейн. Эмиссия криптовалюты ограничена, и значительная часть монет уже добыта. Концепция биткойна была впервые опубликована в 2008 году автором (или группой авторов), выступавшим под псевдонимом Сатоси Накамото.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников в беседе с «Газетой.Ru» рассказывал, что теоретически курс биткоина может достичь $1 млн и даже превысить его к 2030 или 2035 году.

Ранее спецпредставитель президента России Борис Титов сравнил криптовалюты с золотом.