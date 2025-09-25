На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России сравнили криптовалюты с золотом

Титов: криптовалюты догнали золото по стабильности
true
true
true
close
Depositphotos

На мировом уровне криптовалюты перестали быть нишевым активом и сравнялись с золотом по устойчивости, заявил «Газете.Ru» спецпредставитель президента России Борис Титов.

По его словам, цифровой рубль в сочетании с глобальной платежной инфраструктурой крипторынка открывает для России прямой путь к созданию альтернативной системы международных расчетов.

Выступая на Криптосаммите-2025 в Москве, Титов отметил, что капитализация рынка криптовалют достигла $4 трлн — больше, чем экономика ряда европейских стран. Владельцами криптоактивов являются уже 650 млн человек, а институциональные инвесторы контролируют 18% всего объема биткойнов. Их приход изменил саму природу рынка, а дисциплинированные стратегии вытеснили розничные спекуляции, подчеркнул спецпредставитель.

«Волатильность [курса криптовалют] снижается, а вместе с ней и сверхдоходности. Но зато растет уверенность миллионов инвесторов. Новый тренд связан с комбинацией майнинга [добычи криптовалют] и вычислительных услуг для искусственного интеллекта и Big Data. Площадки, где размещаются майнеры, часто простаивают в периоды спада на крипторынке, и теперь они все активнее используются для сложных вычислений. По прогнозам, к 2030 году этот рынок вырастет до $100 млрд. Майнинг уже создал масштабную инфраструктуру, которая может быть переориентирована под задачи ИИ», — отметил Титов.

Он напомнил, что всего десять лет назад центробанки мира считали криптовалюты спекулятивным и нелегальным инструментом, а сегодня признают их перспективной сферой, нуждающейся в регулировании. Россия, по его словам, сумела занять стратегически верную позицию: введены ключевые законы, создана правовая рамка, реестр майнеров и система налогообложения. Результаты уже заметны, сказал Титов. По его оценке, внешнеторговые расчеты через криптовалюты в первом полугодии 2025 года достигли 1 трлн рублей ($12,7 млрд).

«Комбинация частных криптоактивов и цифровых валют центральных банков — это исторический шанс построить финансовую систему, независимую от санкционного давления», — заключил Титов.

Ранее старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Сергей Потапов спрогнозировал курс биткоина на эту неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами