В России сравнили криптовалюты с золотом

На мировом уровне криптовалюты перестали быть нишевым активом и сравнялись с золотом по устойчивости, заявил «Газете.Ru» спецпредставитель президента России Борис Титов.

По его словам, цифровой рубль в сочетании с глобальной платежной инфраструктурой крипторынка открывает для России прямой путь к созданию альтернативной системы международных расчетов.

Выступая на Криптосаммите-2025 в Москве, Титов отметил, что капитализация рынка криптовалют достигла $4 трлн — больше, чем экономика ряда европейских стран. Владельцами криптоактивов являются уже 650 млн человек, а институциональные инвесторы контролируют 18% всего объема биткойнов. Их приход изменил саму природу рынка, а дисциплинированные стратегии вытеснили розничные спекуляции, подчеркнул спецпредставитель.

«Волатильность [курса криптовалют] снижается, а вместе с ней и сверхдоходности. Но зато растет уверенность миллионов инвесторов. Новый тренд связан с комбинацией майнинга [добычи криптовалют] и вычислительных услуг для искусственного интеллекта и Big Data. Площадки, где размещаются майнеры, часто простаивают в периоды спада на крипторынке, и теперь они все активнее используются для сложных вычислений. По прогнозам, к 2030 году этот рынок вырастет до $100 млрд. Майнинг уже создал масштабную инфраструктуру, которая может быть переориентирована под задачи ИИ», — отметил Титов.

Он напомнил, что всего десять лет назад центробанки мира считали криптовалюты спекулятивным и нелегальным инструментом, а сегодня признают их перспективной сферой, нуждающейся в регулировании. Россия, по его словам, сумела занять стратегически верную позицию: введены ключевые законы, создана правовая рамка, реестр майнеров и система налогообложения. Результаты уже заметны, сказал Титов. По его оценке, внешнеторговые расчеты через криптовалюты в первом полугодии 2025 года достигли 1 трлн рублей ($12,7 млрд).

«Комбинация частных криптоактивов и цифровых валют центральных банков — это исторический шанс построить финансовую систему, независимую от санкционного давления», — заключил Титов.

