Стоимость биткоина опустилась ниже $105 тыс. впервые с 24 июня 2025 года

Цена биткоина опустилась ниже $105 тыс. после слов Трампа о пошлинах против КНР
Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Стоимость биткоина опускалась ниже $105 тыс. впервые с 24 июня 2025 года на фоне заявления президента США Дональда Трампа о введении 100% пошлин против Китая. Об этом видетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 00:19 мск биткоин демонстрировал снижение на 13,68%, опускаясь до $104,764 тыс. К 00:34 мск динамика ослабла, и курс криптовалюты составлял $111,338 тыс., что на 8,25% ниже предыдущих значений.

Курс TON, по данным на 00:19 мск, находился на уровне $0,575, что означало падение на 78,85%. Спустя 15 минут котировки частично восстановились — до $1,317 (снижение на 51,56%).

Ethereum по состоянию на 00:19 мск снижался на 19,57%, до $3 500,60. К 00:34 мск курс криптовалюты вырос до $3 744,52, оставаясь при этом ниже на 13,91%.

Новость дополняется.

