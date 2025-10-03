Стало известно, когда биткоин может подорожать до $1 млн

Теоретически курс биткоина может достичь $1 млн и даже превысить его к 2030 или 2035 году. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Олег Решетников, ссылаясь на статистику инвестиционных домов.

Так он прокомментировал сценарий, озвученный основателем Telegram Павлом Дуровым.

«Можно действительно прийти к выводу о том, что цена биткоина (при условии его ограниченного предложения) в какой-то момент времени может достигнуть $1 млн, особенно если сравнивать ее с деньгами, которые печатаются правительствами и подвержены эффекту инфляции», — отметил Решетников.

Он привел аналогию. По словам Решетникова, объем денежной массы в США с 2000 года вырос почти в пять раз: с $4,7 трлн до $21,9 трлн. За аналогичный же период ВВП этой страны вырос в 2,5 раза. То есть для того, чтобы деньгам выполнять свою функцию как средства расчета, было достаточно роста денежной массы в 2,5 раза (даже меньше), подчеркнул эксперт. По его словам, есть основания считать, что далее рост денежной массы также может продолжиться, но будет ли он линейным, еще предстоит выяснить. Из-за этого варьируется и срок достижения курсом биткоина отметки в $1 млн, сказал финансист.

«В идеальном мире при снижении покупательской способности доллара в два раза цена биткоина, предложение которого ограничено, должна вырасти в два раза. Но на деле же этот рост может быть больше, а может быть и меньше. Многое будет зависеть от того, насколько инвесторы будут верить в биткоин как в средство сбережения и какую часть своих средств будут готовы в него вложить», — заключил Решетников.

Павел Дуров считает, что цена биткоина потенциально способна достигнуть $1 млн. В интервью американскому видеоблогеру Лексу Фридману Дуров отметил, что фиатные валюты подвержены постоянной эмиссии, тогда как у биткоина фиксированная и угасающая инфляция, которая в итоге сведется к нулю. Интервью вышло 1 октября.

По данным CoinDesk, 2 октября биткоин стоил около $118,8 тыс.

