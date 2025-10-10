На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме заявили, что самозанятость сохранится после 2028 года

Депутат Резник: самозанятость сохранится в том или ином виде после 2028 года
Depositphotos

Режим самозанятости в России в том или ином виде продолжит существовать после 2028 года. Об этом «Газете.Ru» сказал член комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислав Резник.

«Посмотрим, что будет через три года. В каком-то варианте, конечно, режим самозанятости в России будет существовать. На каких условиях и как — это будет видно. Но до 2028 года стабильность — это, по-моему, все правильно», — отметил Резник.

По его словам, комитет Госдумы по бюджету и налогам не разрабатывает инициатив по отмене самозанятости в России.

«Я могу подтвердить, что с нашей стороны такой инициативы нет», — отметил Резник в ответ на вопрос, может ли он подтвердить, что сейчас такая инициатива не рассматривается.

Совфед 8 октября предложил правительству рассмотреть возможность завершения эксперимента по налогу на профессиональный доход уже в 2026 году. Однако в кабмине подчеркнули, что до 2028 года условия для самозанятых останутся без изменений.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в России ожидают уход «в тень» почти трети бывших самозанятых при отмене режима.

