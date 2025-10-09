На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Центробанк планирует выпустить монету с Лунтиком

Продюсер Сельянов: в 2027 году ЦБ планирует выпустить памятную монету с Лунтиком
Студия «Мельница»

Центробанк в 2027 году планирует выпустить памятную монету с Лунтиком. Об этом заявил продюсер и соучредитель студии «Мельница» Сергей Сельянов в интервью изданию «Абзац».

По его словам, ЦБ напечатает монеты номиналом 3 и 25 рублей будут выполнены из серебра с цветным покрытием, а их тираж составит около одного миллиона экземпляров.

«Лунтик на протяжении 20 лет является любимцем публики. Трогательный, добрый. Поэтому Банк России в свою линейку лимитированных монет поставил этого персонажа», — рассказал Сельянов.

Продюсер отметил, что все отношения с ЦБ были урегулированы должным юридическим образом.

До этого ЦБ выпустил в обращение памятные серебряные монеты «Роза» из серии «Алмазный фонд России» 1 октября текущего года. На оборотной стороне 3-рублевой монеты находится рельефное изображение броши «Роза», а вверху слева по окружности надпись — «Алмазный фонд России».

Помимо этого, Банк России выпустил в обращение золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 100 и 200 рублей.

Ранее Банк России анонсировал выпуск новых купюр номиналом десять и пятьдесят рублей.

