ЦБ РФ анонсировал выпуск новых купюр номиналом десять и пятьдесят рублей

Центробанк РФ выпустит обновленные купюры в 10 и 50 рублей в 2027 и 2028 годах
Shutterstock

Центробанк РФ планирует выпустить новые купюры номиналом десять и пятьдесят рублей. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

«Единственное, что у нас немного сдвигаются сроки, потому что изменилась сама процедура выбора символов. Сейчас мы ориентируемся на 2027 год с банкнотой пятьдесят рублей, и в 2028-м рассчитываем выпустить десять рублей», — сказал он.

24 сентября Белов говорил, что Центробанк планирует выпустить модернизированную купюру в 1000 рублей до конца 2025 года.

До этого финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов говорил, что выпуск новых пятитысячных купюр в России является необходимой мерой. По его словам, банкноты оснащены современной защитой от подделок, что делает их надежными и безопасными. Эксперт также обратил внимание, что на новых купюрах изображены достопримечательности федеральных округов — а это хороший способ познакомить людей с наследием российских регионов.

Ранее в ЦБ оценили идею разместить российский флаг на новых банкнотах.

