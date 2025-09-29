На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Банк России анонсировал новые золотые монеты «Георгий Победоносец»

Банк России выпустит инвестиционные золотые монеты «Георгий Победоносец»
Банк России 30 сентября выпустит в обращение золотые инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» номиналом 100 и 200 рублей. Об этом сообщили на сайте регулятора.

Монета номиналом 100 рублей имеет круглую форму диаметром 30 мм, содержит 15,55 г золота высокой пробы 999. Золотая монета номиналом 200 рублей также круглая, диаметром 33 мм, масса золота в чистоте составляет 31,1 г, проба — 999. Тираж каждой из монет составит до 100 тыс. экземпляров, качество изготовления — «анциркулейтед».

На лицевой стороне монет размещены государственный герб РФ, надписи «Российская Федерация», «Банк России», номинал, год выпуска, обозначение металла по системе Менделеева, проба сплава, товарный знак монетного двора и масса золота. На оборотной стороне Георгий Победоносец на коне поражает копьем змея.

ЦБ РФ напоминает, что новые монеты являются законным средством наличного платежа на территории России и обязаны приниматься по номиналу во всех видах расчетов без ограничений.

