На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ТПП рассказали, как следует изменить режим самозанятости

Эксперт ТПП РФ Крылов: самозанятым надо вдвое повысить лимит годового дохода
true
true
true
close
kitzcorner/Shutterstock/FOTODOM

Если и менять режим самозанятости в России, то в сторону повышения лимита годового оборота для них — на 50% или даже вдвое, заявил «Газете.Ru» эксперт Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, налоговый консультант Алексей Крылов.

«Назревшие изменения логичнее направить на повышение лимита годового оборота для НПД — на 50% или даже вдвое. Сейчас порог для применения режима — 2,4 млн рублей в год. Сам эксперимент по налогу на профессиональный доход (НПД) запускали, чтобы «получить в бюджет хоть что-то вместо ничего»: вывести в белую зону ремесленников и микробизнес, которых из-за расчетов наличными отследить трудно. При этом злоупотребления — подмена найма договорами с плательщиками НПД — технологически все проще пресекать: по мере усиления ИТ-возможностей ФНС такая практика сойдет на нет. Плюсы в виде реальных налоговых поступлений от самозанятых сохранятся, а издержки в виде подмены трудовых отношений вскоре уйдут в прошлое», — отметил Крылов.

Совфед 8 октября рекомендовал проработать досрочное завершение эксперимента по НПД в 2026 году. Кабмин 9 октября заявил: до 2028 года правила для самозанятых останутся без изменений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава Союза бухгалтеров предложила решение вместо отмены самозанятости в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами