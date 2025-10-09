В ТПП рассказали, как следует изменить режим самозанятости

Если и менять режим самозанятости в России, то в сторону повышения лимита годового оборота для них — на 50% или даже вдвое, заявил «Газете.Ru» эксперт Совета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, налоговый консультант Алексей Крылов.

«Назревшие изменения логичнее направить на повышение лимита годового оборота для НПД — на 50% или даже вдвое. Сейчас порог для применения режима — 2,4 млн рублей в год. Сам эксперимент по налогу на профессиональный доход (НПД) запускали, чтобы «получить в бюджет хоть что-то вместо ничего»: вывести в белую зону ремесленников и микробизнес, которых из-за расчетов наличными отследить трудно. При этом злоупотребления — подмена найма договорами с плательщиками НПД — технологически все проще пресекать: по мере усиления ИТ-возможностей ФНС такая практика сойдет на нет. Плюсы в виде реальных налоговых поступлений от самозанятых сохранятся, а издержки в виде подмены трудовых отношений вскоре уйдут в прошлое», — отметил Крылов.

Совфед 8 октября рекомендовал проработать досрочное завершение эксперимента по НПД в 2026 году. Кабмин 9 октября заявил: до 2028 года правила для самозанятых останутся без изменений. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

