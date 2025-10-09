Глава Союза бухгалтеров предложила решение вместо отмены самозанятости в России

В России логично сохранить режим самозанятости для россиян, работающих с физическими лицами, а для юридических лиц и ИП — запретить. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала глава Союза бухгалтеров и налоговых консультантов, основатель компании Biznesinalogi Евгения Мемрук.

Так она прокомментировала сообщения о том, что Совет Федерации предложил отменить самозанятость в России с 2026 года.

«Напрашивается логичное решение: сохранить режим самозанятости только для работы с физическими лицами, а для юридических лиц и ИП — запретить. Это оставит возможность легально работать мастерам маникюра, репетиторам, фитнес-тренерам, психологам и другим специалистам, чей труд напрямую оплачивается конечным клиентом. В этом случае, например, курьеры крупных агрегаторов или исполнители на других подобных платформах не смогут больше быть самозанятыми. И их придется трудоустраивать. Однако это логичный путь, поскольку невозможно одновременно бороться с уклонением крупного бизнеса [от уплаты налогов] и сохранять для него все инструменты оптимизации», — отметила Мемрук.

По ее словам, для борьбы с «зарплатами в конверте» нет смысла поднимать ставку налога или вводить страховые взносы для всех. Намного логичнее и радикальнее — полностью запретить самозанятым работать с юридическими лицами, предложила Мемрук. Те, кто захочет продолжать сотрудничество с компаниями, будут обязаны либо перейти в штат на официальных условиях, либо оформиться как индивидуальные предприниматели, взяв на себя всю положенную налоговую и административную нагрузку, предположила эксперт.

По ее мнению, информация о том, что власти готовятся к реформе режима самозанятых, отражает назревший системный конфликт. С одной стороны, этот налоговый эксперимент можно считать одним из самых успешных за последние годы: он позволил легализовать сотни тысяч людей, которые нашли в нем единственную доступную форму работы без неподъемной административной нагрузки, пояснила Мемрук.

«Для настоящих микропредпринимателей — тех, кто работает собственными руками, — этот режим стал спасением. Фактически самозанятость впервые сделала работу «в белую» экономически целесообразной даже при самых скромных доходах. Однако, с другой стороны, за годы существования режим из инструмента легализации в ряде случаев стал механизмом налоговой оптимизации. Крупный и средний бизнес начал массово использовать его для подмены трудовых отношений», — подчеркнула эксперт.

По ее словам, переводя штатных сотрудников в статус самозанятых, компании избегают уплаты страховых взносов и налогов, а бюджет теряет колоссальные доходы. Именно эта проблема и является главным драйвером текущего обсуждения отмены или кардинальной переработки режима, уточнила Мемрук.

Очевидно, что государство стремится вернуть себе контроль над бюджетными поступлениями, заключила эксперт. Она добавила, что ключевой задачей на сегодня является точечная балансировка налогового режима, а не отмена, которая ударит по самым уязвимым.

Ранее в Минэке рассказали, ждать ли самозанятым налоговых изменений.