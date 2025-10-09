На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Собянин рассказал о мерах поддержки станкостроения в Москве

close
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Станкостроение является ключевой отраслью машиностроения, которая определяет технологический уровень экономики. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

Глава города отметил, что эта отрасль критически важна для обеспечения технологического суверенитета РФ.

«Город предлагает специализированные программы льготного кредитования для приоритетных отраслей, позволяющие привлекать заемное финансирование по сниженной ставке для развития производства», — написал мэр.

По словам Собянина, меры поддержки предоставляются через платформу i.moscow. На этом портале производители могут получить грант на приобретение оборудования и развитие деятельности — до 30 миллионов рублей, указал Собянин.

29 сентября старший научный сотрудник лаборатории структурных исследований ИПЭИ Президентской академии Владимир Еремкин заявил, что представленный Министерством финансов России проект бюджета до 2028 года подчеркивает три стратегических приоритета: социальные расходы и реализация национальных целей, включая технологическое развитие, а также обеспечение потребностей страны в вопросах безопасности. По сути, новый бюджет — это попытка балансировать между тремя фундаментальными задачами. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Собянин и Греф поспорили об искусственном интеллекте в профессиях.

