Собянин и Греф поспорили об искусственном интеллекте в профессиях

Собянин и Греф поспорили о том, какие профессии заменит искусственый интеллект
true
true
true
close
Пресс-служба Сбера

Мэр Москвы Сергей Собянин и глава Сбербанка Герман Греф поспорили о том, представители каких профессий могут быть заменены искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Грефа, ИИ заменит представителей самых неквалифицированных профессий.

«Физический AI, то, куда сейчас он и идет», — сказал глава Сбера.

Собянин выразил несогласие с позицией Грефа, отметив, что искусственный интеллект прежде всего необходим в высокотехнологичных сферах.

«Искусственный интеллект не занимается погрузкой товаров, разгрузкой или подачей еды на стол. Наоборот, он занимается как раз высокотехнологичными ребятами, которые сидят у компьютера, что-то там придумывают и так далее», — сказал мэр Москвы.

По мнению Собянина, «грузчики как были, так и останутся». Он также предложил представить, каким образом ИИ может заменить дворника, для которых нужно командование.

«Это Бирюков, а Бирюковым должен командовать Собянин. Эту цепочку протягивайте», — пояснил мэр.

Греф в свою очередь отметил, что в будущем роботы смогут выполнять значительно больше функций. По его словам, если ранее считалось, что технологии достигнут лишь «первого слоя», сегодня уже видно, что через два-три года роботы смогут не только работать как пылесосные машины, но и подметать улицы, подавать и готовить еду.

Мэр Москвы при этом в шутку предложил жителям, у которых не убран снег во дворе, обращаться за помощью к главе Сбербанка.

Новость дополняется.

