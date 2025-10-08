На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Газпром» и Казахстан договорились о строительстве нового газопровода

«Газпром» и Казахстан подписали меморандум о строительстве нового газопровода
Reuters

«Газпром» и Казахстан заключили меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Там заявили, что документ был подписан во время рабочей встречи председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и первого заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра. Стороны отметили, что нацелены на долгосрочное сотрудничество с учетом возрастающей потребности Астаны в природном газе.

Также стороны заключили соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в РФ. Документ фиксирует договоренности о сотрудничестве в области переработки газа Карачаганакского месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода, которому предстоит пройти модернизацию, сообщили в компании.

До этого власти Казахстана потребовали, чтобы западные нефтегазовые компании Eni и Shell передали госкомпании контроль над проектом по переработке газа на Карачаганакском месторождении.

Ранее Россия заняла второе место в рейтинге по доступности газа.

