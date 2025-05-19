Россия заняла второе место в рейтинге по доступности газа

РИА: РФ заняла второе место в Европе по доступности газа, уступив Казахстану

Россия вошла в топ-2 европейских стран по доступности природного газа для граждан в 2024 году, уступив только Казахстану. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости, основанное на соотношении средних зарплат и цен на голубое топливо.

Жители Казахстана могут купить более 10 тыс. кубометров газа на среднюю зарплату при цене 5,4 рубля за кубометр, в России — 9,6 тыс. кубометров при стоимости 8,1 рубля за кубометр.

Аутсайдерами в этом списке являются Молдавия (739 кубометров), Португалия, Италия, Босния и Герцеговина, Латвия.

В 20 странах, включая Литву (-59%), Великобританию (-25,6%) и Австрию (-22,1%), наблюдается снижение.

Рост демонстрируется в восьми странах, лидеры — Италия (+17,8%), Франция (+13,8%), Казахстан (+12,7%).

Цены в России выросли на 9,6%, но доступность осталась высокой благодаря умеренной стоимости газа.

Средняя цена газа в Европе в 2024 году составила $390,3 за тыс. кубометров (-15% к 2023 г.). Это связано с рекордным заполнением хранилищ (59% к концу зимы), что снизило спрос.

Самыми дорогими странами являются Швеция (191 рубль за кубометр), Нидерланды, Италия, Португалия (более 129 рублей за кубометр).

Ранее сообщалось, что россияне могут получить 100 тысяч рублей на газовое оборудование.