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Казахстан потребовал от западных компаний возврата контроля над газовым заводом

Upstream: Казахстан требует от Eni и Shell возврата контроля над газовым заводом
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Global Look Press

Власти Казахстана потребовали, чтобы нефтегазовые компании Eni и Shell передали госкомпании контроль над проектом по переработке газа на Карачаганакском месторождении. Об этом пишет Upstream со ссылкой на источники.

По их данным, власти страны хотят, чтобы указанные компании как можно скорее передали права на управление проектом и контрактные права нефтегазовому холдингу «КазМунайГаз», поскольку Астана «разочаровалась в ходе его строительства».

Отмечается, что общая сумма трат иностранных акционеров на подготовку проекта составляет около $60 млн. Казахстану придется вести переговоры с западными компаниями по поводу компенсации этих затрат и детальных условий передачи контроля над проектом, указано в материале.

В 2023 году правительство республики обвинило руководство зарубежных нефтяных компаний, включая американскую ExxonMobil и британскую Shell, в несанкционированном вычете расходов на общую сумму $16,5 млрд при разработке нефтегазовых месторождений Кашаган и Карачаганак.

Ранее власти Казахстана подали иски на $16,5 млрд против операторов двух месторождений.

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