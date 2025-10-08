Компании из Китая, Турции и ОАЭ попали в «черный список» Минторга США

Минторг США внес в «черный список» 29 компаний из Китая, Турции и ОАЭ

Министерство торговли США внесло 29 компаний из Китая, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов в «черный список», который предусматривает ограничения на экспорт и реэкспорт товаров. Об этом говорится в опубликованном ведомством документе, с которым ознакомилось РИА Новости.

В ведомстве отметили, что деятельность этих компаний противоречит национальным интересам и внешней политике США. Более половины организаций, о которых идет речь, зарегистрированы в Китае, часть — в Турции, остальные — в ОАЭ.

Попадание в список означает дополнительные экспортные барьеры, обязательное лицензирование поставок и блокировку большинства послаблений. Решение вступает в силу 8 октября.

С 1 октября вступили в силу 25%-ные пошлины на тяжелые грузовики, 30%-ные пошлины на мягкую мебель и 50%-ные импортные пошлины на кухонные шкафы и туалетные столики. Президент США Дональд Трамп объяснил эти меры защитой американских производителей «от недобросовестной внешней конкуренции».

29 сентября американский лидер анонсировал пошлины на импортную кинопродукцию. По его словам, американский бизнес кинопроизводства был «украден из США другими странами, как конфетка у ребенка», поэтому для решения этой застарелой, бесконечной проблемы планируется ввести 100%-ные пошлины на все фильмы, которые сделаны за пределами Соединенных Штатов.

Ранее Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин.