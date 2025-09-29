На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп пообещал ввести пошлины на мебель

Трамп пригрозил пошлинами странам, не производящим мебель в США
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести «существенные пошлины» против государств, которые не размещающих на территории Америки мебельное производство. Об этом он написал в принадлежащей ему социальной сети Truth Social.

По словам главы Белого дома, чтобы восстановить мебельную промышленность в Северной Каролине, пострадавшую от конкуренции с Китаем, он введет существенные пошлины против любой страны, которая не производит мебель в США.

«Подробности скоро!» — добавил Трамп.

Сегодня же Трамп анонсировал пошлины на импортную кинопродукцию. По его словам, американский бизнес кинопроизводства был «украден из США другими странами, как конфетка у ребенка», поэтому для решения этой застарелой, бесконечной проблемы планируется ввести 100% пошлины на все фильмы, которые сделаны за пределами США.

Кроме того, с 1 октября вступят в силу 25%-ные пошлины на тяжелые грузовики, 30%-ные пошлины на мягкую мебель и 50%-ные импортные пошлины на кухонные шкафы и туалетные столики. Он объяснил это решение защитой американских производителей «от недобросовестной внешней конкуренции».

Ранее в ЕС начали готовить пошлины на поставки российской нефти в Венгрию и Словакию.

