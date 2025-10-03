Трамп рассказал, сколько средств США получили от импортных пошлин

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уже получил более $200 млрд за счет взимания импортных пошлин. Об этом сообщает One America News.

По его словам, ставка близка к целевому уровню, страна получает «беспрецедентные доходы».

«В конечном счете пошлины составят более триллиона долларов в год», — заявил Трамп.

29 сентября Трамп заявил о намерении ввести «существенные пошлины» против государств, которые не размещающих на территории Америки мебельное производство.

В этот же день президент США анонсировал пошлины на импортную кинопродукцию. По его словам, американский бизнес кинопроизводства был «украден из США другими странами, как конфетка у ребенка», поэтому для решения этой застарелой, бесконечной проблемы планируется ввести 100%-ные пошлины на все фильмы, которые сделаны за пределами США.

Кроме того, с 1 октября вступили в силу 25%-ные пошлины на тяжелые грузовики, 30%-ные пошлины на мягкую мебель и 50%-ные импортные пошлины на кухонные шкафы и туалетные столики. Он объяснил это решение защитой американских производителей «от недобросовестной внешней конкуренции».

Ранее Трамп объявил о введении 100%-ных пошлин на импорт фармацевтической продукции.