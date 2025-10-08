На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Большинство россиян выбирают безналичные платежи

Набиуллина: доля безналичных платежей в России достигла 87,5%
Depositphotos

На безналичные платежи приходится 87,5% всех операций в стране. Об этом глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила на форуме «Финополис-2025», пишет ТАСС.

По ее словам, этот показатель является важным индикатором зрелости финансового рынка и выводит Россию в топ-5 стран с крупными экономиками по уровню безналичных расчетов. Она также отметила, что в целом 88,5% финансовых услуг россияне получают в цифровом формате, что демонстрирует высокий уровень внедрения электронных сервисов.

В исследовании платежного сервиса ЮKassa и Yclients говорилось, что более половины россиян отказались от наличных и банковских карт, предпочитая оплачивать покупки и услуги онлайн. Согласно опросу, 52% граждан выбирают безналичные способы расчетов: 28% совершают платежи через приложения и сайты, 17% — по QR-коду, еще 7% — по ссылке. Лишь 42% участников опроса остаются приверженцами традиционных методов — наличных (12%) и банковских карт (30%).

Ранее стало известно, сколько россиян копят деньги.

